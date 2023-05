VIDEO/Știrile zilei prezentate de Sandu Scobioala 12.05.2023

18:10

Update. Rusia anunță că forțele ucrainene au lansat noi atacuri asupra regiunilor de frontieră Briansk și Belgorod. Presupusele lovituri au fost semnalate joi dimineață. Este a doua zi la rând în care oficialitățile din regiunile ruse de la frontiera cu Ucraina formulează astfel de acuzații, relatează CNN. Two drones exploded over Belgorod Oblast, according to […] Articolul Război în Ucraina, ziua 442: Cum comentează Zelenski o presupusă victorie a lui Donald Trump la alegerile pentru șefia SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.