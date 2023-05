Caz dramatic la Cahul. Un copil a suferit arsuri, după ce hainele i-au luat foc în timp ce se afla în preajma unui aragaz

20:50

Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu guvernatorul general al Canadei, May Simon, în cadrul vizitei sale în Canada. ”Am avut o întrevedere productivă cu guvernatorul general al Canadei în Ottawa. Am discutat despre problemele cu care se confruntă R. Moldova din cauza războiului din țara vecină, susținerea noastră continuă pentru refugiații ucraineni și despre eforturile de reforme. Am îndemnat Canada să sancționeze oligarhii fugari pentru a ne ajuta să luptăm împotriva corupției” a scr...