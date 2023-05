Unul dintre cei patru candidaţi la preşedinţia Turciei se retrage cu trei zile înainte de alegeri

09:50

Care e cea mai credibilă dovadă a succesului unei companii? Noi credem că clienții fideli și realizați. La 20 de ani, Microinvest se poate mândri cu o roadă bună pentru care am muncit cot la cot toți acești ani — peste 14 miliarde de lei investiți în dezvoltarea economiei din Moldova și peste 180 000 de clienți ce și-au realizat scopurile împreună cu noi. Oameni cu idei, cu visuri, cu speranțe. Familii care și-au îndeplinit cele mai râvnite […]