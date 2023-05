Moldindconbank și Mastercard au desemnat clientul care va merge cu familia la Amsterdam

12:00

15 milioane de lei vor fi alocate pentru finanțarea a 26 de proiecte în perimetrul Zonei de Securitate. În acest sens, Guvernul a aprobat Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023. Lista proiectelor ce urmează a fi finanțate a fost aprobată de către Comisia de selectare împuternicită, în conformitate cu criteriile de eligibilitate […] The post Chișinăul a decis alocarea a 15 mln lei pentru implementarea proiectelor în perimetrul Zonei de Securitate appeared first on NewsMaker.