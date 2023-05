SuperJOI la Enter: nu rata 4 zile de reduceri uriașe

10:40

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Mihai Popșoi a anunțat că împreună cu 3 deputați din Parlamentul European, 3 deputați din Parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene și alți 2 deputați din Parlamentul de la Chișinău a creat Rețeaua „Uniți pentru Moldova”. Popșoi a menționat că Platforma are scopul să sprijine Republica Moldova și aspirațiile sale europene. Platforma […] The post A fost creată Rețeaua „Uniți pentru Moldova”: va fi gestionată de 9 deputați, inclusiv din Parlamentul European appeared first on NewsMaker.