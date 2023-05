Jurnalistul AFP ucis în Ucraina: Franța a deschis anchetă pentru crimă de război

10:10

Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că, datorită succesului campaniei naționale de screening și testare gratuită a al nevilor pigmentari (alunițelor) din 2022, am decis sa prelungim aceasta inițiativă și în anul 2023. Această campanie are ca scop depistarea precoce a cancerului de piele (melanomului malign) și a schimbărilor suspecte în aspectul pielii, oferind astfel oportunitatea de a obține un diagnostic precoce, cu potențial de a salva vieți. Vrem să fim siguri că fiecare dintre dumneavoastră beneficiază de toate informațiile […]