O elevă de la liceul „Boris Cazacu” din Nisporeni a luat locul III la Olimpiada Republicană de Limba și literatura română

21:20

Un bărbat în vârstă de 81 de ani din raionul Nisporeni a încercat să-și pună capăt zilelor. Cazul a avut loc joi, 4 mai 2023. Solicitată de Albasat, ofițerul superior de presă al IP Nisporeni, Cristina Vicol, ne-a comunicat că, în dimineața zilei de 4 mai 2023, polițiștii din Nisporeni... The post Un bătrân din Nisporeni a încercat să se împuște cu o armă confecționată artizanal appeared first on ALBASAT.