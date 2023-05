Implementarea recomandărilor auditului asupra proiectului locuințelor sociale, examinată la Parlament

10:30

Prețul unui litru de motorină a scăzut sub pragul de 19 lei, lucru ce nu s-a mai întâmplat de un an și patru luni. Astăzi, în stații, combustibilul diesel este vândut cu 18 lei și 95 de bani, un preț ce nu a mai fost stabilit de ANRE din ianuarie 2022.