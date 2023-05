(foto) Trofee pentru vinificatori, sute de vinuri degustate și mii de vizitatori la Vernisajul Vinului Moldovenesc

13:15

Universitatea Columbia anunță pe 8 mai premiile Pulitzer pentru anul 2023. Printre laureați se regăsesc The Washington Post, The New York Times, The Los Angeles Times, The Wall Street Journal și mai mulți jurnaliști din aceste redacții. Сообщение Au fost anunțați câștigătorii Premiilor Pulitzer. Jurnaliștii care au făcut fotografia din Mariupol, printre laureați появились сначала на #diez.