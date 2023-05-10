(VIDEO) PREȘEDINTELE MOLDOVEI I-A ÎNMÂNAT ORDINUL DE ONOARE ȘEFULUI MISIUNII USAID ÎN MOLDOVA
Infotag, 10 mai 2023 13:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE MOLDOVEI I-A ÎNMÂNAT ORDINUL DE ONOARE ȘEFULUI MISIUNII USAID ÎN MOLDOVA
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