(VIDEO) PREȘEDINTELE MOLDOVEI I-A ÎNMÂNAT ORDINUL DE ONOARE ȘEFULUI MISIUNII USAID ÎN MOLDOVA

Infotag, 10 mai 2023 13:00

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