Nicaragua: 6 persoane și-au pierdut viața după ce au fost atacate de un roi de albine ucigașe

În estul Ucrainei a decedat videojurnalistul agenției de știri Agence France-Presse (AFP) Arman Soliden. Anunțul a fost făcut de agenție. Solden a murit în urma bombardamentelor din apropierea orașului Ceasov Iar, lângă Bahmut, scrie Meduza. We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our […]