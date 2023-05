Ion Chicu: I-a suparat tare prezența noastră, dar și mai tare lacrimile acelei bătrâne, care plângea de disperare în fața lor …

18:00

NEXTA Ilan Șor declară că tot ceea ce se întâmplă astăzi în industria aviației din Republica Moldova se numește raider – raider total și fără precedent. Pe conturile companiei aeriene Air Moldova de la MAIB sunt acumulate o sumă mare de de bani. Aceste resurse ar fi suficiente pentru a efectua toate zborurile anulate astăzi. Dar, […] The post Ilan Șor: Tot ceea ce se întâmplă astăzi în industria aviației din Republica Moldova se numește raider first appeared on NEXTA.