Jurnalul orei 19, 9 Mai

20:00

Interpretul britanic Ed Sheeran a câștigat procesul privind drepturile de autor ale hitului său din 2014 - "Thinking Out Loud". Verdictul a fost emis de o instanță din Statele Unite ale Americii. Astfel, s-a decis că Sheeran nu a copiat din melodia clasică din 1973 a lui Marvin Gaye, "Let's Get It On", atunci când a compus propria piesă, scrie France 24. Starul pop britanic a declarat că această decizie va contribui la protejarea procesului creativ pentru compozitorii de cântece din SUA, dar și la nivel global.