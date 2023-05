Ucraina și UE au anunțat o platformă comună pentru exportul de produse agricole

22:00

UE a adoptat cadrul legal care permite impunerea sancțiunilor pentru persoanele care desfășoară acțiuni de destabilizare a R. Moldova Consiliul European a adoptat vineri, 28 aprilie, la solicitarea autorităților R. Moldova, cadrul legal de măsuri restrictive, care oferă UE posibilitatea de a impune sancțiuni împotriva persoanelor responsabile de sprijinirea sau punerea în aplicare a acțiunilor ... Decis: Persoanele care subminează procesul politic sau încearcă să răstoarne ordinea constituțională în R. Moldova vor cădea sub sancțiuni din partea UE