Surse // Japonia şi Coreea de Sud vor să unifice sistemele radar pentru a urmări rachetele nord-coreene

09:00

Rusia a lansat marți aproximativ 15 rachete de croazieră asupra capitalei Ucrainei, al doilea atac în tot atâtea zile, sistemele de apărare antiaeriană doborându-le pe toate, au declarat oficiali ucraineni, după ce au fost lansate alerte de raid aerian în toată țara, transmite Reuters, citat de hotnews. „Ca și pe front, planurile agresorului au eșuat", a declarat Serghei Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev, pe canalul de Telegram. 15 out of 15 cruise missiles were destroyed over...