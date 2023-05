Moldova consemnează Ziua Europei – Mesajul președintelui Maia Sandu în calitate de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană

23:10

Fostul deputat român, Cristian Rizea, a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. Inspectoratul General pentru Migrație informează că potrivit procedurilor legale, Cristian Rizea a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova de către personalul specializat al IGM.