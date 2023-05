Maia Sandu: Sunt convinsă că, într-o zi, vom sărbători Ziua Europei ca membru cu drepturi depline în UE

10:50

Ministrul Energiei, Victor Parlicov a anunțat desecretizarea parțială a tranzacțiilor de gaze naturale din ultimul an, informează TRIBUNA. „Așa cum am promis, am desecretizat parțial tranzacțiile de gaze naturale din ultimul an – pe care le gasiți aici – https://bit.ly/3NGdyQI – , ca toți doritorii să le poată analiza și să comenteze ulterior fapte, nu […]