Cursul valutar oficial la 09.05.2023

Agricultorii cer repetat autorităților achitarea subvențiilor restante, în caz contrar amenință cu proteste. Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Slusari, spune că atmosfera în teritoriu este una tensionată, iar fermierii ar putea ieși la proteste, după modelul României și Poloniei. Printre revendicările agricultorilor se regăsesc achitarea subvențiilor și majorarea...