Taberele de vară și instituțiile extrașcolare unde vor putea merge copiii din Chișinău, în vacanță

Din acest an, 100 de cupluri care au primit diagnosticul de infertilitate vor beneficia de un ajutor financiar de circa 60 000 de lei, echivalentul unei proceduri de fertilizare in vitro (FIV). Condițiile sunt ca femeia să aibă domiciliul permanent/viza de reședință în municipiul Chișinău și vârsta de 24-45 de ani. În acest sens, Consiliul…