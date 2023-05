Interceptări din dosarul coruperii alegătorilor în Găgăuzia de către Partidul „ȘOR”: „Ne vor da astăzi banii?”

16:20

În Republica Moldova a fost lansat We Sport TV, primul post dedicat sportului Federația Moldovenească de Fotbal și-a lansat propriul post de televiziune -We Sport TV. În general, postul TV va fi dedicat fotbalului, dar nu se va limita doar la acest tip de sport. „Fluxul de știri, informații și evenimente furnizate de canalul We Sport ne va ajuta să îmbunătățim nivelul de înțelegere a obiectivelor și beneficiilor livrate de activitățile FMF, astfel va crește angajarea comunităților în proiecte și...