Val de atacuri cu rachete în Ucraina, înainte de Ziua Victoriei. Rușii au lovit Kievul și Odesa

Când a murit bunica mea Ana, eu am urcat în podul casei, pentru a căuta lumânări. M-a trimis mama. Când ultima dintre cele trei lumânări au ars, mama și cu mine am răscolit toată casa. Le-am căutat chiar și sub paturi. Mama era disperată, fiindcă era seară și băcănia era deja închisă, ca și biserica din satul vecin. Nu ardea nici o lumânare la icoană și nici în mâinile bunicii. Mănunchiul de lumânări din sertar îl folosisem cu câteva zile înainte să moară bunica, când s-a stins lumina, în noapte...