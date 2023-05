Swiatek sau Sabalenka? – Cine ia trofeul de la Madrid Open

22:30

În instituțiile de stat și cele private vor exista avertizori de integritate. Aceștea vor beneficia de protecție și vor raporta despre cazuri de încălcare a legii. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, în prima lectură, de Parlament. Proiectul a fost elaborat în contextul asigurării conformității cadrului normativ cu prevederile Directivei Europene ... În instituțiile de stat și private vor exista avertizori de integritate – Aceștea vor raporta șefilor despre încălcări ale legii The post În instituțiile de stat și private vor exista avertizori de integritate – Aceștea vor raporta șefilor despre încălcări ale legii appeared first on Politik.