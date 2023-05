Alte trei localități beneficiază de iluminare stradală grație Programului „Satul european”

10:10

Forțele rusești bombardează orașul Bahmut din estul Ucrainei cu muniţii incendiare cu fosfor, transmit vineri seară agențiile de presă ucrainene, citate de Hotnews. The press service of the Special Operations Forces of Ukraine (SOFU): „The enemy used phosphorus and incendiary munitions in Bakhmut, trying to wipe the city off the face of the earth. However, the […]