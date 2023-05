LIVE // A început ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea; Participă peste 2000 de invitați

20:10

Tranzacțiile de gaze naturale din ultimul an, achiziționate din creditul oferit de BERD - desecretizate parțial Guvernul a desecretizat parțial tranzacțiile de gaze naturale din ultimul an, achiziționate din creditul oferit de BERD și urmare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Întreprinderea de stat Energocom a comunicat că mai are în stoc 150 de milioane de metri cubi de gaze, ceea ce ar asigura consumul pentru o lună din sezonul rece. Anunțul a fost făcut, într-o conferință...