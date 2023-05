Hai la iarmaroc! Locațiile târgurilor de weekend din capitală cu produse și mărfuri autohtone

10:50

Sportivul moldovean Andrei Ciubotaru s-a clasat pe locul trei la Campionatul Mondial de Pankration Elite (cat.84 kg.),care s-a desfășurat in perioada 1-2 mai in or. Tașkent, Uzbekistan . Aceasta i-a permis să obțină calificarea pentru WORLD Combat Games, care se va desfășura în perioada 21-30 Octombrie 2023.