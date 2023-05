PAS, după ce Ceban „a deconspirat” planul de organizare pentru Adunarea din 21 mai: Încercare de a distrage atenția de la scandalurile de corupție

08:30

Președintele Parlamentului Igor Grosu a spus că nu crede în sinceritatea lui Vladimir Putin și că are senzația că „e o fățărnicie". Precizările au fost făcute de oficialul de la Chișinău după ce președintele rus i-a felicitat pe moldoveni cu ocazia „Zilei Victoriei". „Eu nu cred în sinceritatea acestui om. Un om care a declanșat un război […]