Moldova intenţionează să restricţioneze importurile de cereale ucrainene

08:40

NEXTA „Nu am văzut nicio probă, am văzut tot felul de acuzații”. Astfel a comentat șefa statului, Maia Sandu, suspiciunile de corupție la adresa lui Andrei Spînu, actualmente secretarul general al Aparatului Președintei, transmite Unimedia. „Nu am de ce să cred că domnul Spînu a comis ceva care contravine principiilor de integritate”, a spus Sandu, la […] The post Maia Sandu îl laudă pe Andrei Spînu, suspectat de corupție first appeared on NEXTA.