Activistul Anatol Mătăsaru a fost reținut de militarii ruși din Misiunea de Pacificare timp de 5 ore

La întoarcere din regiunea transnistreană activistul Anatol Mătăsaru a fost sechestrat de către militarii ruși din cadrul Misiunii de Pacificare de la postul nr.11, în apropiere de localitatea Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, partea dreaptă a Nistrului, pe motiv că acesta ar fi filmat pe teritoriul postului. Reținerea a avut loc astăzi, 5 aprilie, la

