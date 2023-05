R. Moldova și România, acord cu Amazon Web Services pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică

19:30

Comisia Europeană a propus marți, 2 mai, să reînnoiască și să extindă cu un an suspendarea taxelor de import și a cotelor la exporturile basarabene către Uniunea Europeană, cunoscute sub numele de măsuri comerciale autonome, transmite caleaeuropeana.ro. Potrivit unui comunicat al instituției, propunerea prelungește cu un an suspendarea actuală a taxelor la importurile din R. Moldoa […] Articolul UE ar putea prelungi suspendarea taxelor la importurile din R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.