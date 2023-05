BAC 2023: Aproape 4 mii de elevi, așteptați la primul examen. Când va avea loc

17:20

Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat că regiunea transnistreană, care nu se află sub controlul autorităților de la Chișinău și pe teritoriul căreia este prezentă armata rusă, obligă Ucraina să mențină trupe pe porțiunea hotarului cu Moldova. În același timp, oficialul a precizat că Kievul nu va întreprinde nicio acțiune din partea sa, […]