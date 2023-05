FOTO Rămășite de pesticide – depistate în porumb pentru popcorn! Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat produsul

14:20

Acceleratorul de Inovații și Antreprenoriat Dreamups invită la Innovation Jam – ediția „Technology for Energy Efficiency”. Timp de 48 de ore participanții vor beneficia de spațiu potrivit a genera soluții focusate pe inovarea eficienței energetice și sustenabilității companiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 19 – 21 mai. la Digital Park. Innovation Jam, Technology for […] Articolul Ești pasionat de tehnologie și sustenabilitate? Vino la Innovation Jam: Technology for Energy Efficiency apare prima dată în Realitatea.md.