După „modelul” UE. Bolea susține că Moldova ar putea impune restricții la importul de cereale din Ucraina

Maib are plăcerea de a anunța semnarea unui acord de împrumut de 20 milioane EUR cu Corporația Financiară Internațională (IFC), care va sprijini eforturile băncii de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova. Acordul reprezintă prima tranșă din finanțarea de 30,8 milioane USD oferită de IFC. În calitate de bancă comercială lider și creditor major din țară, maib recunoaște rolul crucial pe care îl au IMM-urile în dezvoltarea […]