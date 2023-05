VIDEO Un tânăr din Telenești, învinuit de exploatarea sexuală a unei adolescente. Minora ar fi fost amenințată inclusiv cu arma 

10:30

Romanii din Legio VI Ferrata au luat cu asalt centrul orașului, iar vitejii geți nu s-au lăsat așteptați, pregătindu-se pentru evenimentul anului, Festivalul Antic „Dacia Liberă", care va avea loc în perioada 3-4 iunie, la Trebujeni, Orheiul Vechi. Participanții vor fi martorii unui eveniment istoric grandios. Bătălii între romani și daci, dansuri străvechi, vrăjile ielelor,