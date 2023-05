Luptă aprigă între Rusia și un aliat al SUA: O mare putere mondială și-a schimbat afacerile peste noapte

10:00

Ieri prețul la grâu a coborât sub 3 lei per kg. Prețul de cost al unui kg în sezonul agricol 2022 este în medie aproximativ 5 lei, întrucât a fost seceta și recolta mică, coroborate cu scumpirile exorbitante a resurselor necesare producerii agricole, susține președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari.