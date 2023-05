Serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă urmează să fie simplificate – Se vrea un profil mai clar al șomerilor

12:30

ANI a depistat nereguli de peste jumătate de milion de lei în declarațiile de avere ale primarului Capitalei. Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că mandatul său de primar ar putea fi suspedat la solicitarea Autorității Naționale de Integritate, după ce un control al averii și intereselor personale, a constatat nereguli de peste 500 de mii ...