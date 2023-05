Dosarul de spălare de bani al fostului premier Filat bate pasul pe loc

12:10

Un proiect de lege care se referă la anumite norme tranzitorii la implementarea Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost votat de Parlament în lectură finală. Modificările legislative au efect atât asupra constituirii completelor de judecată, cât și asupra schimbării membrilor acestora până la începerea activității Curții Supreme de Justiție, în ... Parlamentul a stabilit ce se întâmplă până la începerea activității Curții Supreme de Justiție în noua componență. The post Parlamentul a stabilit ce se întâmplă până la începerea activității Curții Supreme de Justiție în noua componență. appeared first on Politik.