Casa Albă: Rusia „minte” când acuză SUA că se află în spatele atacului cu drone asupra Kremlinului

Administraţia de stat a oraşului Kiev a publicat pe Telegram un rezumat al atacurilor de joi dimineaţă, spunând că nu sunt victime sau „distrugeri ale infrastructurii sau a instalaţiilor rezidenţiale”, potrivit The Guardian, citată de HotNews. "Un alt atac aerian la Kiev. Pentru capitală, este deja a treia din cele patru zile din mai! Oraşul nostru nu a mai simţit o intensitate atât de densă a atacurilor de la începutul acestui an! În această seară, agresorul a efectuat din nou un atac aerian co...