Zelenski, la Haga: Agresorul trebuie să simtă toată forța justiție. Liderul de la Kiev își dorește un tribunal special pentru autorii crimelor de război

Moldova Innovation Technology Park a încheiat recent evenimentul SUM IT UP 4 Impact, care a avut ca scop evidențierea creșterii semnificative și transformarea industriei IT din Moldova. În ultimii cinci ani, MITP a devenit cea mai mare comunitate antreprenorială IT din țară, găzduind peste 1.400 de companii și generând 11% din totalul exporturilor țării. Ca urmare, sectorul IT a devenit tot mai atractiv atât pentru profesioniștii și investitorii locali, cât și pentru cei internaționali.