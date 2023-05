FlyOne lansează cursa avia Chișinău-Munchen. Cât va costa un bilet

14:10

În Bălți, istoria iese la suprafață. Pe unele străzi din municipiu, piatra de granit, pavată acum aproape o sută de ani, se face tot mai vizibilă de sub asfalt. Cândva, așa arăta toată piața centrală. În timp ce locuitorii municipiului spun că își doresc ca pavajul să fie restaurat, autoritățile locale ridică din umeri și […]