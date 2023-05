Un șofer beat, condamnat la 5,6 ani de închisoare, după ce a fugit de la locul accidentului, lăsându-și pasagerul să moară în mașină

12:50

Condițiile pentru elevii din școlile Republicii Moldova vor fi îmbunătățite prin renovarea în fiecare an a blocurilor sanitare. Ministerul Educației și Cercetării va anunța anual un concurs pentru finanțarea proiectelor de renovare, reconstrucție sau reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ din țară – școli primare, gimnazii și licee. Dosarele de concurs vor fi depuse […]