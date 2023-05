(FOTO) Cea mai mare Unitate Primiri Urgențe din țară a fost inaugurată

11:00

Agenția Servicii Publice a fost informată ieri, 2 mai 2023, că începând cu data de 3 mai 2023, sucursala Î.S. „Poșta Moldovei", care activa în incinta Centrului multifuncțional din or. Vulcănești își sistează activitatea. În acest context, până la identificarea unei soluții, îndemnăm cetățenii care își perfectează actele in Centrul multifuncțional din or. Vulcănești să […]