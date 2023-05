Rusia a concentrat pe neașteptate nave de război înarmate cu rachete Kalibr în Marea Nordului

19:45

În lumina încoronării Prințului Charles pe tronul britanic, programate pentru 6 mai, și România apare sub reflectoare. The New York Times a redactat un reportaj amplu despre dragostea Prințului Charles pentru țara noastră, în mod special pentru Transilvania. Textul, scris de jurnalistul londonez David Segal, s-a axat pe satul Valea Zălanului, un cătun izolat din Munții Baraolt, județul Covasna. Acolo, cel ce va deveni Regele Charles al III-lea, are o pensiune tradițional românească, deschisă turiștilor.