Ce se întâmplă cu o persoană care mângâie o pisică? Câteva lucruri surprinzătoare

11:50

Pe langa continutul lor bogat in nutrienti si antioxidanti, fructele de soc sunt utilizate si pentru proprietatile lor medicinale. Ele sunt folosite in tratamente naturale pentru a ameliora raceala si gripa, durerile de gat, febra, infectiile urinare si constipatia. In plus, fructele de soc sunt bogate in fibre, ceea ce le face o alegere excelenta […]