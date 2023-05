Percheziții la Direcția municipală de sănătate – Oamenii legii verifică gestionarea fondurilor externe pentru refugiați – Este vizat și Boris Gîlca – Reacția lui Ion Ceban

13:20

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură, care are drept scop sporirea independenței sistemului și fortificarea capacităților Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În acest sens, s-a decis transferarea în componența CSP a Inspecției procurorilor, care acum este în subordinea Procuraturii Generale. Odată cu modificarea propusă, Inspecției i se ... Legea cu privire la procuratură va fi modificată – Guvernul a aprobat proiectul The post Legea cu privire la procuratură va fi modificată – Guvernul a aprobat proiectul appeared first on Politik.