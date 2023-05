Cetățenii UE și din alte state vor putea activa în RM fără permis de muncă; Alaiba: Lichidăm unul din blocajele economiei

12:50

Prețul benzinei scade sub 24 de lei; Cu cât se ieftinește motorina După ce ieri prețul la motorină a scăzut sub nivelul de 20 lei/litru, astăzi și benzina depășește un nou prag psihologic, înregistrând un preț sub 24 lei/litru, informează ANRE. Pornind de la algoritmul de stabilire a prețurilor bazat pe valoarea medie a cotațiilor Platts pentru 14 zile anterioare, corelată la cursul de schimb leu/dolar, pentru joi, 4 mai, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit următoarele...