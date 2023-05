Șefa statului a avut o discuție cu mai mulți reprezentanți ai sectorului agrar despre Adunarea „Moldova Europeană”

16:20

Comisia Europeană a propus prelungirea cu un an a suspendării taxelor și cotelor de import la exporturile moldovenești către Uniunea Europeană, cunoscute sub numele de măsuri comerciale autonome (ATM). Măsurile propuse vizează șapte produse pentru care exporturile din Moldova în UE nu sunt încă complet liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și … Articolul Comisia Europeană a propus prelungirea cu un an a suspendării taxelor și cotelor pentru importurile din Republica Moldova apare prima dată în Punctul pe i.