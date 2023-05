Ziua ușilor deschise la USEFS, workshop și spectacole. La ce evenimente să participi joi, 4 mai

13:30

Tekwill Academy împreună cu Coherent Solutions au bătut palma și au lansat un proiect pentru studenții facultăților TIC. Acesta are drept scop atragerea și înrolarea studenților în cadrul cursurilor IT ca ulterior să favorizeze creșterea competitivității și gradului de pregătire pentru un loc de muncă pe piața locală. Сообщение Call for students: Obține o bursă de 50% sau chiar 90 % pentru un curs IT появились сначала на #diez.