Municipiul Cahul va primi 10 milioane euro pentru extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare

17:50

Republica Moldova va beneficia de susținerea financiară nerambursabilă pentru domeniul de management al traficului aerian, cu o valoare de 3 milioane euro. Un acord în acest sens a fost azi semnat de ministra Infrastructurii, Lilia Dabija, și reprezentantul Organizației europene pentru siguranța navigației aeriene (EUROCONTROL). Potrivit MIDR, fondul de solidaritate prevede susținerea financiară nerambursabilă pentru […] The post Moldova va beneficia de 3 milioane euro pentru domeniul de management al traficului aerian appeared first on NewsMaker.