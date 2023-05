Apostilarea electronică - serviciul public digital lansat într-o nouă versiune

10:50

Serviciile electronice din domeniul cadastral sunt disponibile, începând de astăzi, 28 aprilie 2023, pentru bunurile imobile amplasate pe întreg teritoriul țării. Aceasta înseamnă că, persoanele fizice și juridice pot solicita online diverse documente ce se referă la terenuri și construcții amplasate în orice localitate a Republicii Moldova, nu doar în câteva raioane așa cum a fost în prima etapă, despre care am anunțat anterior. Echipa de re-inginerie și digitalizare din cadrul Agenției de Guvernare Electronică și Agenției Servicii Publice (ASP) a reușit, în timp scurt, să integreze și să configureze pe Platforma de Dezvoltare a Serviciilor Electronice date complete despre toate bunurile imobile care se află în evidență cadastrală. Astfel, cetățenii pot accesa online, prin intermediul Portalului Serviciilor Publice, www.servicii.gov.md, 12 servicii cadastrale care se referă la extrase din Registrul bunurilor imobile, planuri cadastrale pentru bunurile imobile, informații din banca centrală de date a Cadastrului bunurilor imobile etc. Beneficiarii pot solicita online documentele cadastrale în format exclusiv electronic la un cost redus, pe care le pot recepționa în Cabinetul virtual (mcabinet.gov.md), accesibil în baza semnăturii electronice, dar și pe suport de hârtie, ce pot fi ridicate la ghișeul ASP. Totodată, actele cadastrale sunt, de asemenea, disponibile pentru livrare prin intermediul Serviciului guvernamental de livrare MDelivery, care livrează la orice adresă indicată de solicitant, inclusiv în afara țării, acolo unde locuiesc cetățenii Republicii Moldova. Serviciile sunt prestate contra cost şi pot fi achitate online, accesând Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay (mpay.gov.md). Între avantajele care necesită a fi menționate se numără: - preț redus și accesibil din MCabinet - livrare la ușă prin MDelivery - solicitarea prin împuternicire Mpower - acces la lista bunurilor imobile (fără necesitatea să cunoști codul cadastral) pentru deținătorii de semnătură electronică - mai multă accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și limită de vârstă (persoana indică dacă are dizabilitate sau limită de vârstă și sistemul verifică automat prin MConnect și aplică reducerea de preț corespunzătoare). Până în prezent, s-au înregistrat în sistemul informațional circa 10 mii de solicitări de servicii cadastrale. Mai multe informații despre orice serviciu public, prestat de instituțiile de stat din Republica Moldova, pot fi consultate pe Portalul Serviciilor Publice (servicii.gov.md), un ghișeu virtual unic ce înglobează toată gama de servicii publice disponibile în țara noastră.