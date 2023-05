Bărbat specializat în pungășii – condamnat la închisoare, pentru peste 40 de infracțiuni comise

10:10

1 Mai este o zi liberă legală în fiecare an, pentru că în această dată se sărbătorește „Ziua Muncii”. Ziua Internațională a Muncitorilor, cunoscută drept „Ziua Muncii” în majoritatea țărilor”, este o sărbătoare care își are originea în mișcările de protest ale muncitorilor americani care au militat pentru scurtarea zilei de muncă. 1 Mai. Cum … Articolul Ziua Muncii: Cum a apărut sărbătoarea și ce semnificaţie are data apare prima dată în BreakingNews.